Sol Parti'den Asgari Ücret Tepkisi:  Bir Avuç Haraminin İktidarı, Milyonları Yoksulluğa ve Açlığa Mahkum Ediyor

(ANKARA) - Sol Parti, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asgari ücret: 28 bin 75 TL. Bir avuç haraminin iktidarı, milyonları yoksulluğa ve açlığa mahküm ediyor. Bu düzeni kabul etmiyoruz! Sömürü düzeninin temsilcisi tek adam rejimi altında Türkiye, ucuz iş gücü deposuna; emekçiler içinse modern bir köle pazarına dönüştürülmek isteniyor. Haklarımızı almak, insanca yaşamak, ancak mücadelemiz ve örgütlü gücümüzle mümkün. Emeğin isyanını birlikte büyütelim!" denildi.