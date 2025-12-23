Haberler

Sol Parti'den Asgari Ücret Tepkisi:  Bir Avuç Haraminin İktidarı, Milyonları Yoksulluğa ve Açlığa Mahkum Ediyor

Sol Parti, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarına sert tepki gösterdi ve mevcut iktidarı eleştirerek emek mücadelesine çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Sol Parti, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asgari ücret: 28 bin 75 TL. Bir avuç haraminin iktidarı, milyonları yoksulluğa ve açlığa mahküm ediyor. Bu düzeni kabul etmiyoruz! Sömürü düzeninin temsilcisi tek adam rejimi altında Türkiye, ucuz iş gücü deposuna; emekçiler içinse modern bir köle pazarına dönüştürülmek isteniyor. Haklarımızı almak, insanca yaşamak, ancak mücadelemiz ve örgütlü gücümüzle mümkün. Emeğin isyanını birlikte büyütelim!" denildi.

