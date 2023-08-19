Sökeli eğitimci oğlu ile Ege'den Hatay'a bisikletle yardım köprüsü kurdu Sökeli baba-oğul, bisikletle kardeş okula ulaştı Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Çavdar'da ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Hasan Cüneyt Bozkurt, oğlu Yaman Efe Bozkurt ile "Dünyanın En Uzun Kesintisiz Bisiklet Yolu:...

Sökeli eğitimci oğlu ile Ege'den Hatay'a bisikletle yardım köprüsü kurdu

Sökeli baba-oğul, bisikletle kardeş okula ulaştı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Çavdar'da ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Hasan Cüneyt Bozkurt, oğlu Yaman Efe Bozkurt ile "Dünyanın En Uzun Kesintisiz Bisiklet Yolu: Yardım Köprüsü" projesine imza attı.

Baba ve oğlu Hatay'ın Arsuz ve Samandağ ilçeleri arasındaki "Dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu"nu, 200 kg yük taşıyabilen römorklu bisikletleriyle aştılar. Söke'de toplanan yardım malzemelerini, Söke'nin Çavdar Ferit Çavuş İlkokulu'nun kardeş okulu Ulubatlı Hasan Ortaokulu'na ulaştırdılar.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren ve aynı zamanda yazar olan eğitimci Hasan Cüneyt Bozkurt; "Ben ve oğlum 25 km'lik dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolunu tamamlayarak Hatay Ulubatlı Hasan Ortaokulu'na yardım malzemelerini ulaştırdık. Dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolunu görmenizi isterim. Yol boyunca internet ve yerleşim yeri yok. Herhangi bir tesis, plaj işletmesi, bakkal yok. Deprem nedeniyle dağlardan kopan kayalar yolun bazı bölümlerini kapatmış, kesintisizlik biraz sekteye uğramış. Sıcak ve nem gibi iklim şartlarını da eklersek biraz zorlu bir yolculuk oldu. Mesafe kısa gibi görünse de 200 kg yükle o yolu tamamlamak sabır istiyor. Oğlumu özellikle kutlamak istiyorum. 10 yaşındaki bir çocuğun yürüyerek bile o şartlarda o yolu tamamlaması kolay bir şey değil. Samandağ ve Arsuz belediyelerine bisikletli yaşamı destekleri için teşekkür ediyorum. Ek olarak bizi çocuklarla tanıştırıp projemizi anlatan Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğretmen ve idarecilerine teşekkür ederim. Emanetleri iki sefer yaparak adresine ulaştırdık. Ayrıca kampanya çağrımıza ses veren Sökeli yardımseverlere, projemi destekleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim" dedi.

Bozkurt ayrıca böyle bir projeyi oğlu ile gerçekleştirmiş olmanın kendisi için ayrı bir gurur ve mutluluk olduğunu ifade etti.