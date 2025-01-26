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Söke'de 10. Deve Güreşi Festivali Heyecanı

Söke'de 10. Deve Güreşi Festivali Heyecanı
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Aydın'ın Söke ilçesinde 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 120 deve yarıştı. Festivalsi sırasında vatandaşlar ilgi gösterdi ve dereceye giren develere kupa verildi. Belediye Başkanı, deve güreşleri kültürüne destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde, 10. Deve Güreşi Festivali yapıldı.

Mağazalar mevkisindeki güreş arenasındaki organizasyonda Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 120 deve güreştirildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşte, bazı develer rakiplerinden kaçarken bazılarını ise görevliler ayırmakta güçlük çekti.

Güreşlerde 13 farklı kategoride dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, 10. Deve Güreşi Festivali'nde yaptığı konuşmada belediye olarak deve güreşleri kültürüne destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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