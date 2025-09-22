Haberler

Şoförü Tarafından Vurulan İş İnsanı Yaralandı

Ankara'da şoförü Z.Ş. tarafından tabanca ile vurulan iş insanı Z.E. hastaneye kaldırıldı. Olayın, iş ilişkilerinden kaynaklanan bir tartışma sonucu gerçekleştiği belirtildi.

ANKARA'da şoförü Z.Ş. tarafından tabanca ile vurulan iş insanı Z.E. yaralandı. Gözaltına alınan Z.Ş., üzerine kurulan şirketin batması ve borcun ödenmemesi nedeniyle olayın yaşandığını ileri sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında 06 EZD 779 plakalı cipte tartışma çıktı. Z.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabanca ile patronu Z.E.'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Z.E., ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın gerçekleştiği cipi güvenlik şeridi içine alarak, inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., polis tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Gözaltına alınan Z.Ş. ilk ifadesinde, patronu tarafından üzerine şirket kurulduğunu, şirketin battığını ve borçların ödenmediğini ileri sürdü. Şüpheli, patronu ile bu yüzden tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber- Kamera: Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
