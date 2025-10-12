Haberler

SMA Hastası Çocuk İçin Bursaspor'da Mutlu Anlar

SMA Hastası Çocuk İçin Bursaspor'da Mutlu Anlar
Bursa'da yaşayan Taran ailesinin SMA Tip-1 teşhisi konulan 6 aylık çocukları Çağan Ata için başlatılan yardım kampanyası mutlu sona ulaştı. Bursaspor-Menemen FK maçı öncesi 20 bin balon bırakılarak kutlama yapıldı.

BURSA'da yaşayan Aleyna ve Ahmet Miraç Taran çiftinin, 18 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konulan Çağan Ata'nın valilik onaylı kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Çağan Ata'nın bu mutlu gününde Bursaspor- Menemen FK maçı öncesi 40 bin taraftar önünde 20 bin balon bırakılarak kutlandı.

Bursa'da yaşayan Aleyna ve Ahmet Miraç Taran çiftinin 6 aylık çocukları Çağan Ata, 18 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Çocuklarının gerekli tedaviyi alabilmesi için Bursa Valiliği'nden izin alarak yardım kampanyası başlatan aile, yaklaşık 6 ay sonra mutlu sona ulaştı.

Kampanya döneminde destek veren Bursaspor'un eski yöneticilerinden Hakan Dinçtürk koordinesinde Çağan Ata için organizasyon düzenlendi. Ailesiyle birlikte Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gelen Çağan Ata için Bursaspor-Menemen FK maç öncesi 20 bin balon bırakıldı. Çağan Ata ve ailesinin mutluluğuna statta bulunan yaklaşık 40 bin kişi eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
