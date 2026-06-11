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Slovenya'da aşırı yağış ve şiddetli fırtına hasara yol açtı

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Slovenya'da etkili olan aşırı yağış ve şiddetli fırtına, birçok bölgede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 150'den fazla yapı hasar görürken, tarım arazileri de zarar gördü. Komenda şehrinde hasarın 10 milyon avroyu bulduğu bildirildi.

Slovenya'da etkili olan aşırı yağış ve şiddetli fırtına, ülkenin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken maddi hasara yol açtı.

Dün akşam başlayan aşırı yağışlar sonrası şiddetli fırtınanın da artmasıyla bazı yerleşim bölgelerinde ağaçlar devrildi ve birçok bina kullanılamaz hale geldi. Slovenyalı yetkililer, 150'den fazla yapıda hasar oluştuğunu bildirdi.

Slovenya Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 150'yi aşkın yapıda ciddi hasar oluştuğu, 70'ten fazla belediyeden 165'in üzerinde itfaiye ekibinin sahada olduğu ifade edildi.

Şiddetli fırtına sebebiyle devrilen ağaçlar ve uçan çatılardan dolayı birçok yol ulaşıma kapandı. Aşırı yağışlar nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.

En çok zararın olduğu Komenda şehrinin belediye başkanı Jurij Kern, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk tespitlere göre yalnızca kentteki hasarın 10 milyonlarca avroya ulaştığını, onarım için devletten yardım beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
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