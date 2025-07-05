Siyasi ve Spor Etkinliklerinin Gündemi

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Amasya/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ardahan Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve aşure dağıtım törenine katılacak, Ağrı Valiliğine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ardahan/11.00/12.45/Ağrı/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde düzenlenecek anma programına katılacak.

(Erzincan/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Nuh Camisi Temel Atma Töreni'ne ve Hz. Nuh'u Anma Programı'na katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Şırnak/12.45/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a devam edilecek. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar 3. turunda Rus sporcu Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

2- 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne devam edilecek. Alt boylarda güreşler ve başpehlivanlık eleme turu müsabakaları gerçekleştirilecek.

(Edirne/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on ikinci ayağı Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Northamptonshire/17.00) (Fotoğraflı)

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. Çeyrek final etabı, Palmeiras-Chelsea, Paris Saint Germain-Bayern Münih ve Real Madrid-Borussia Dortmund maçlarıyla tamamlanacak.

(Philadelphia/04.00/Atlanta/19.00/New York/23.00) (Fotoğraflı)

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