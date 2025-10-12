Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler Güncel

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Brüksel)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneğinin kongresine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 18. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantı düzenlenecek.

(Ankara)

2?- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına, Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko-Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor-Galatasaray MCT Technic müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/İzmir/18.00)

2- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Emlak Konut-Kocaeli Kadın Basketbol, Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet ve Çimsa ÇBK Mersin-Dardanel Çanakkale Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/16.00/Ankara/15.00/Mersin/17.00)

3- Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftası, Beşiktaş-İlbank, Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor, Aras Spor-Fenerbahçe Medicana, Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/12.00/15.00/18.30/20.30/İzmir/14.00/19.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası, Göztepe-Odunpazarı, Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İzmir/İstanbul/16.00/Trabzon/18.30)

5- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağı, superpole ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Alcabideche/13.00/16.00)

6- L'Etape Türkiye by Tour de France amatör bisiklet yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/08.00)

7- Nesine 2. Lig gruplarında 8. hafta müsabakaları tamamlanacak.

8- Nesine 3. Lig gruplarında 6. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

