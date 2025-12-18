GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2025

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimevi'nde düzenlenecek, "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaretinin ardından açıklama yapacak.

(İstanbul/17.30)

4- TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliğe ziyarette bulunacak, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Bölge Kalkınma İdaresi-Kalkınma Ajansı Projeleri ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Tesisi Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Karaman/9.30/10.15/11.05)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çubuk Besi Organize Tarım Bölgesi'nde yeni faaliyete geçen besi işletmelerinin toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

3- ???????Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni ile Türkmedya Platin Global 100 Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30/İstanbul/20.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Acil Müdahale Römorkörleri ve Kılavuzluk Hizmet Botları Teslim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul'un teknoloji ve girişimcilik buluşması HASAT 2025'e iştirak edecek.

???????(İstanbul/14.45)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı tüketici güven endeksini ve 2024 yılı sosyal koruma istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Gazze konulu toplantıya katılacak.

(Miami)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Kocaelispor, Antalyaspor'u konuk edecek.

(Kocaeli/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'de 18. hafta, Esenler Erokspor-Sarıyer müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İtalya Süper Kupası'nın ikinci yarı finalinde Bologna ile Inter, Al Awwal Park'ta karşılaşacak.

(Riyad/22.00)

***

