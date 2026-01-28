Haberler

Sivrihisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri başkanını seçti

Sivrihisar Belediyesi’nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan Engin Ayvaz, 120 oy alarak yeniden başkan seçildi. Rakibi Resul Ercan ise 66 oy aldı.

Sivrihisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Sivrihisar Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda mevcut başkan Engin Ayvaz ile Resul Ercan aday oldu.

Divan Başkanlığını Tamer Bayram'ın yaptığı genel kurulda Ayvaz, 120 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Ercan ise 66 oy aldı.

Genel kurula Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş, Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Sefa Şen, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Adnan Karamanlı ile diğer ilgililer de katıldı.

