Sivrihisar Hava Gösterileri 10. Kez Gerçekleşti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri" sona erdi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize edilen gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gösterilere, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (Royal Air Force) bağlı Typhoon Jet Gösteri Takımı 25 kişilik ekiple katıldı. İngiliz ekip, FGR.4 tipi Eurofighter jet uçağıyla yüksek performanslı ve akrobasi hareketleriyle izleyicilere hava gösterisi sundu.

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı akrobasi uçağı gösteri yaptı.

Etkinlikte, Türk havacılığının unutulmaz ismi tayyareci Vecihi Hürkuş tarafından tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı uçak "Vecihi 4"ün replikası da gökyüzüyle buluştu.

Organizasyonda, Avrupa'nın uçabilir durumdaki tek MiG-15bis uçağı, Vietnam gazisi U-H1 helikopteri, Boeing Stearman çift kanatlı tayyareler, P-51 Mustang, T-6 Texan, T-28 B Troyan ve Spitfire Mk 9 gibi tarihi uçaklar da gökyüzünde gösteri yaptı.

Dede ile torun ikinci kez uçtu

Profesyonel akrobasi pilotu 60 yaşındaki Ali İsmet Öztürk ile 5 yaşındaki torunu Pars Şener, etkinlikte uçuş gerçekleştirdi.

İkinci kez beraber uçuş gerçekleştiren dede ile torunun gösterisi ayakta alkışlandı.

SOLOTÜRK uçuş gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK de organizasyonda uçuş gerçekleştirdi.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti, bazı vatandaşlar da alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşunun ardından etkinlik sona erdi.