Sivrice'de Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Sivrice Belediyesi Zabıta Amirliği ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde hijyen, hijyen belgesi, gramaj, menü ve fiyat listesi, ruhsat, ürünlerin tüketim tarihi, kasa ve reyon fiyatı kontrolü yapılıyor.

Denetimlerin süreceği belirtildi.