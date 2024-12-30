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Sivrice'de Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi

Sivrice'de Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gıda iş yerlerinde yapılan denetimlerde hijyen, gramaj ve ürünlerin tüketim tarihleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Sivrice Belediyesi Zabıta Amirliği ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde hijyen, hijyen belgesi, gramaj, menü ve fiyat listesi, ruhsat, ürünlerin tüketim tarihi, kasa ve reyon fiyatı kontrolü yapılıyor.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel
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