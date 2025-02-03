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SİVDAK Dağcıları Tekeli Dağı'na Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi

SİVDAK Dağcıları Tekeli Dağı'na Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi
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Sivas İletişim ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) dağcıları, 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'nın zirvesine zorlu hava koşullarına rağmen tırmandı ve Türk bayrağını açtı.

Sivas İletişim ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) dağcıları, Doğanşar ilçesinde bulunan 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

SİVDAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dağcılar Sivas'ın Doğanşar ve Tokat'ın Almus ilçesi arasında bulunan Tekeli Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen tırmanışa 24 dağcı katıldı.

Dağcılar, zorlu hava koşullarına rağmen yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşarak Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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