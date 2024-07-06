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Sivas Zara'da TMO ve lisanslı depoculuk bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Sivas'ın Zara ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve lisanslı depoculuk bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TMO Sivas Başmüdürü Mustafa İspirli, 2024 yılı TMO hububat alım fiyatları hakkında çiftçilere bilgi verdi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve lisanslı depoculuk bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zara Ziraat Odası ile Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Başmüdürlüğünce Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, TMO Sivas Başmüdürü Mustafa İspirli, 2024 yılı TMO hububat alım fiyatları hakkında çiftçileri bilgilendirdi.

İspirli, ürün alımları Hafik lisanslı depoda gerçekleştirileceğini, ihtiyaç duyulması halinde Zara'ya geçici alım şubesi açılabileceğini belirterek, 2024 yılı TMO alım fiyatları destekle birlikte ton başına makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 10 bin lira, arpa da ise 8 bin liradan alınacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Zara Sivas Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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