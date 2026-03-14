Sivas Yeşilay Spor Kulübü İzcileri, Yeşilay Şubesini ziyaret etti

Sivas Yeşilay Spor Kulübü izcileri, liderleri Mehlika Yavuz öncülüğünde Yeşilay Şubesini ziyaret ederek sağlıklı yaşam ve zararlı alışkanlıklara dair bilgilendirildi.

Gazi Osman Paşa Yavrukurt Kümesi adıyla kulüp bünyesinde faaliyet gösteren izcilere, Yeşilay'ın sağlıklı yaşamı teşvik eden çalışmaları ile teknoloji ve internet bağımlılığı başta olmak üzere zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, Yeşilay'ın toplumsal farkındalık oluşturma misyonuna dikkati çekerek, genç yaşta kazanılan bilinç ve değerlerin önemini vurguladı.

Program kapsamında izcilere, Yeşilay tanıtım çizgi filmi izletildi. Ayrıca, Köksal tarafından kaligrafi sanatıyla hazırlanan ve izcilerin isimlerinin yer aldığı özel kartlar hediye edildi.

Türkiye İzcilik Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Kadir Yavuz da ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Haberler.com
500

Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia