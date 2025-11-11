Haberler

Sivas Ticaret Borsası ve STSO Ortak Toplantıda Bir Araya Geldi


Sivas Ticaret Borsası ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas'ın ekonomik gelişimi ve iş dünyasının güçlendirilmesi amacıyla ortak toplantı düzenledi. Toplantıda, yatırım ortamının geliştirilmesi ve tarım-sanayi entegrasyonu gibi konular ele alındı.

Sivas Ticaret Borsası ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) müşterek toplantıda bir araya geldi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Sivas Ticaret Borsası ile STSO, Sivas'ın ekonomik gelişimi, üretim potansiyelinin artırılması ve iş dünyasının güçlendirilmesi amacıyla toplantı düzenledi.

Görüşmede, Sivas'ın yatırım ortamının geliştirilmesi, sanayi ve tarım sektörlerinin entegrasyonu, ihracat potansiyelinin artırılması ve şehrin ekonomik vizyonuna katkı sunacak ortak projeler ele alındı.

Toplantı sonunda, iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirecek ortak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Toplantıya, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, her iki kurumun yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
