Sivas'ta Uçuruma Yuvarlanan Otomobil Kazasında 4 Ölüm

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

1) SİVAS'TA OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 4 ÖLÜ

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.30 sıralarında Doğanşar ilçesi Karkın köyünde meydana geldi. Doğanşar ilçesinden Karkın köyüne giden Mehmet İncir (70) yönetimindeki 07 SAL 33 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
