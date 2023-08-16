Sivas'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında V.A.A. idaresindeki cip, yolun karşısına geçmeye çalışan M.A'ya çarptı. Kazada M.A. hayatını kaybetti.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla- Yıldızeli kara yolu Damılı-Bedirli köyü yolunda meydana geldi. V.A.A. (33) idaresindeki 34 FID 090 plakalı cip, Damılı-Bedirli köyü yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan M.A'ya (42) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, M.A. olay yerinde hayatını kaybetti. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel