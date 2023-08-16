Sivas'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla- Yıldızeli kara yolu Damılı-Bedirli köyü yolunda meydana geldi. V.A.A. (33) idaresindeki 34 FID 090 plakalı cip, Damılı-Bedirli köyü yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan M.A'ya (42) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, M.A. olay yerinde hayatını kaybetti. - SİVAS