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Sivas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yara almadı, ancak otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.K. (61) idaresindeki 60 NC 667 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Altınyayla- Pınarbaşı Kavşağı'nda N.Y. (26) yönetimindeki 58 ADC 790 plakalı otomobille çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada M.K'nin otomobilinde bulunan M.K. (56) ve E.M.K. (18) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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