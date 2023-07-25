Sivas'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.N. (27) yönetimindeki 34 SG 2959 plakalı otomobil, Habip Soluk Bulvarı'nda K.U'nun (72) kullandığı 34 RJY 08 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan S.U. (63) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel