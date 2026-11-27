Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, oda başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirilen toplantıya, Sivas merkezde bulunan 13 oda başkanı katıldı.

Toplantıda oda başkanlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Demirgil, sektörlerde yaşanan sorunları, esnaf ve sanatkarların beklentilerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Oda başkanları, kendi faaliyet alanlarında karşılaşılan sıkıntılar hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, esnafın ekonomik ve mesleki anlamda yaşadığı sorunlar da toplantının gündeminde yer aldı.

Esnaf teşkilatının büyük bir aile olduğunu ve güçlü bir yapıya sahip olmasının istişare, dayanışma ve ortak hareket etme anlayışıyla mümkün olduğunu belirten Demirgil, "Esnafın ve sanatkarların karşılaştığı sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarımız sürüyor. Oda başkanlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek esnaf teşkilatına hizmet etmeye, esnafın sesi olmaya ve taleplerini ilgili mercilere taşımaya, çözümü için de gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA