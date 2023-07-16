Sivas'ta Otomobil Devrildi: 6 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.