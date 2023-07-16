Sivas'ta Otomobil Devrildi: 6 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 aylık bebek öldü, 3 kişi yaralandı.
Çorum'dan Elazığ'a gitmek için yolan çıkan S.P. (30) yönetimindeki 80 PB 883 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Osmandede köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, 6 aylık erkek bebek Y.A.P, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile eşi S.P. (27) ve diğer çocukları S.O.P. (2), Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel