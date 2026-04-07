Sivas'ta kurbanlık fiyatları açıklandı

Sivas Ticaret Borsası, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatlarını açıkladı. Tosun canlı kilogram fiyatı 510 lira, dişi koyun 350 lira, koç 450 lira olarak belirlenirken, kesim ücretleri de büyükbaş için 10 bin lira, küçükbaş için 3 bin lira olarak hesaplandı. Hayvan alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulunuldu.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Başkan Hayrullah Karakaya, Kurban Bayramı öncesi kentteki besiciler ve kombina sahipleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Karakaya, tosun canlı kilogram fiyatını 510 lira, damızlık vasfını kaybetmiş ineğin ise canlı kilogram fiyatını 475 lira, dişi koyunun 350 lira, koçun ise 450 liradan satılacağını belirtti.

Karakaya, kesim ücretlerinin ise büyükbaş hayvanlarda 10 bin lira, küçükbaşlarda ise 3 bin lira olduğunu, söküm ve paylama işleminin 10 bin lira, et çekiminin de kilogram başına 25 lira olarak uygulanacağını ifade etti.

Kurban Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Karakaya, küpesi olmayan hayvanların kesinlikle alınmaması gerektiğine dikkati çekti.

Et çekimi konusunda da uyarılarda bulunan Karakaya, hijyenik olmayan ve denetimsiz ortamlarda yapılan işlemlerden uzak durulmasını ve yalnızca güvenilir kasapların tercih edilmesini istedi.

Et çekimiyle ilgili denetimlerin süreceğini aktaran Karakaya, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan, seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki

İrem Derici’den dikkat çeken çıkış: Artık içime dokunuyor
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek