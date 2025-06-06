Sivas'ta Kurban Bayramı Yoğunluğu

Sivas'ta Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü, sabah namazının ardından belirlenen kesim noktalarında yoğun hareketlilik gözlemlendi. Vatandaşlar, kurbanlık hayvanlarını getirdikleri kesim alanlarında, çoğunlukla traktör arkasındaki vinçlerle kesimlerini gerçekleştirdi.

SİVAS'ta Kurban Bayramı nedeniyle sabah namazının ardından belirlenen kurban kesim noktalarında hareketlilik yaşandı.Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü, bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren belediye tarafından belirlenen kesim noktalarına akın etti. Kurbanlık hayvanlarını kesim alanlarına getirenler, kesimlerini yaptı. Kesimler, çoğunlukla traktör arkasına takılan vinçlerle gerçekleştirildi. Bazı ailelerin kurban kesimine çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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