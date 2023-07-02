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Sivas'ta Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü

Sivas'ta Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü

Güncel Haberler

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki Ömer Akbulut (16) ile arkasındaki Berat Kiriş (16) hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kale köyünde meydana geldi. K.Y (20) yönetimindeki 44 ABB 647 plakalı kamyonet ile Ömer Akbulut idaresindeki motosiklet sürücülerin kontrolü kaybetmesi nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu Berat Kiriş ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kiriş ve Akbulut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonet sürücüsü K.Y., ifadesi için jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Ömer Akbulut Altınyayla Güncel Haberler

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