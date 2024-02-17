Sivas'ta ikinci kez tır evin ikinci katına çarptı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, 49 gün önce bir kamyonun çarptığı evin ikinci katına bu kez bir tırın çarptığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İ.S. yönetimindeki 27 ALL 191 plakalı tırın, 15 Şubat'ta, D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Üçyol mevkisinde istinat duvarından düşerek bir evin ikinci katına çarpıp bahçeye devrildiği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Görüntüde, seyir halindeki tırın virajı alamayarak yol kenarındaki istinat duvarını aşarak eve çarpması ve sonrasında yangın çıkması yer alıyor.

Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Öte yandan, 30 Aralık 2023'te yaşanan başka bir kazada, M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon, aynı evin duvarına çarpmış, ağır yaralanan sürücü, Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilmişti.