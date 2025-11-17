Sivas'ta Demir Madeni İşletmesinde Göçük Meydana Geldi

(ANKARA) - Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Divriği ilçesi Çaltı köyü sınırları içinde açık işletme yöntemiyle demir madeni çıkaran özel bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır." denildi.

Sivas Valiliği, Divriği ilçesine bağlı Çaltı Köyü yakınlarında demir madeninde göçük meydana geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17.11.2025 Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, ilimiz Divriği ilçesi Çaltı köyü sınırları içinde açık işletme yöntemiyle demir madeni çıkaran özel bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır. Kazanın ihbar edilmesinin hemen ardından sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; arama ve kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır"