Sivas'ta küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilecek kredi tutarı artırıldı

Sivas'ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere verilen kredi tutarı artırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje finansmanına ilişkin Sivas Valiliği ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında 2025 yılında 1 milyon 200 bin lira olarak belirlenen yatırım ve işletme kredisi, imzalanan protokol ile 2 milyon liraya çıkarıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulanarak, çiftçilerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Proje, 100 küçükbaş hayvan alımı ve kredilendirilmesine engel bulunmayan üreticileri kapsıyor.