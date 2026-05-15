Sivas'ta su taşkınları; seralar ve tarım arazileri zarar gördü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak ve baraj savaklarından bırakılan su nedeniyle taşkınlar yaşandı. Çok sayıda tarım arazisi, sera ve arı kovanı su altında kalırken, bazı köy yollarında ulaşım aksadı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Suşehri ilçesinde Kılıçkaya Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının ardından dün itibarıyla dolu savaklarından Kelkit Çayı'na su bırakıldı. Sağanağın da etkisiyle çayın geçtiği Türkmenler, Karaağaç, Güneyli, Yelkesen ve Çakırlı köylerinde taşkın meydana geldi. Köylerin yollarında çamur birikintisi oluşurken ulaşımda aksamalar yaşandı. Taşkın suları nedeniyle ilçede çok sayıda tarım arazisi ve sera zarar gördü. Bölgede derelerin de taşması ile Hakan Gül'e ait sera ve bahçelerde dikili domates ve salatalık fidelerinde zarar oluştu. Ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında ekipler temizlik çalışması başlattı. Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

'15 DÖNÜM ALANIMIZ SU ALTINDA KALDI'

Tarla ve serasında zarar oluştuğunu söyleyen çiftçi Hakan Gül, "Yağmurun artmasıyla birlikte dün akşam saatlerinde çaydan taşan su sonrası 6 dönüme yakın kapalı alanımız tamamen sel altında kaldı. 15 dönüme yakın da açık alanımız su altında kaldı. Aşağıda bulunan mandıramız da aynı şekilde zarar gördü. Bu derenin ıslahı için görüşmüştük ama çalışma yapılmadı. O ırmak taştı ve sonuç bu. Şu an hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kelkit Çayı'nın taşmasıyla Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi Koyrası mevkisinde Sönmez Kalender'e ait arı kovanları da su altında kaldı. Kovanlar da sel nedeniyle zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Umut Can Murat:

bunun sonunda markette domates 50 lira olcak yine

Atilla Süleyman Yılmaz:

yazık şu arılara hiç sesleri çıkmıyor ama onlar da can yavruları kovanların hepsi mahvolmuştur eminim bir çare bulunsun artık

İzzet Aytop:

barajlar dolunca su bırakıyolar da niye önceden haber vermiyolar benım akrabam suşehrılıydı orda koyunculuk yapardı şimdi ahırları su basmış heralde

