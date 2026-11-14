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Sivas Şarkışla'da şap nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 17 Eylül'de kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı. Komisyon kararıyla açılan pazarda çevre il ve ilçelerden gelenler yoğunluk oluşturdu; araçlar veteriner kontrolü ve dezenfeksiyonun ardından alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığı nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

İlçede 17 Eylül'de kapatılan ve İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla yeniden faaliyete geçen pazarda çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Araçlar veteriner kontrollerinin ardından dezenfeksiyon işleminden geçirilerek içeri alındı.

Yıldızeli ilçesinden hayvanlarını satmak için gelen İsmail Sarıtaş, "Hayvan pazarlarımız kapalıydı. Elimizde bayağı hayvan vardı. Bu hafta ya nasip diyeceğiz inşallah." dedi.

Kayseri'den gelen Burak Kaya ise Şarkışla'nın hayvan pazarıyla öne çıktığını ifade ederek, "Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri. Şarkışla'nın böyle bir özelliği var. İstediğin hayvanı bulabildiğin için burası daha uygun." diye konuştu.

Şarkışla'da esnaflık yapan Nizamettin Saat de pazarın yeniden açılmasının ilçe ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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