Sivas merkezli suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Sivas merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat ve dron destekli eş zamanlı operasyonda, Sivas'ta 16, Antalya'da 1 ve İzmir'de 1 şüpheli yakalandı.

İncelemede, şüphelilerin banka, kripto ve ödeme kuruluşlarında bulunan hesaplarında 390 milyon lira hesap hareketi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 2'si ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.