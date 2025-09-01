Sivas Kongresi'nin 106. Yıldönümü Kutlamalarında 1058 Kişi Halay Çekti

SİVAS Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişi aynı anda halay çekti.

4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlamaları bugün başladı. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda halay etkinliği düzenlendi. Sivas Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan gruplar katıldı. Provaların alınmasının ardından davul- zurna eşliğinde 1058 kişi gruplar halinde aynı anda Sivas ağırlaması halayını çekti. 'Milli Mücadelenin 106'ncı yılı' yazılı tişörtler giyen ekipler, meydandaki havuzun etrafında halaya tutuştu. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile bazı protokol üyeleri de katıldı. Protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte halaya katıldı.