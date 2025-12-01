Sivas'ın Gemerek ilçesinde Alçı Fabrikası'nın temeli atıldı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde alçı fabrikasının temeli atıldı. Törene katılan yetkililer, fabrikanın 2026 yılında tamamlanmasının bölgeye ekonomik canlılık katacağını belirtti.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) alçı fabrikasının temeli atıldı.
Düzenlenen törene Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Gemerek Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.
Çelikten, 2026 yılında tamamlanması planlanan fabrikanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Fabrikanın ilçeye ekonomik anlamda canlılık katacağını belirten Çelikten, girişimcilere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel