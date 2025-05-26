Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, turizm sporları kapsamında tanım ve farkındalık oluşturmak için ilçeye yamaç paraşütü ekibi davet etti.

İlçe sınırlarındaki Kızıldağ eteklerinde bulunan Killik Yaylası'ndan yamaç paraşütüyle havalanan ekip, yaklaşık 25 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Uçuşa katılan ekibe teşekkür eden Belediye Başkanı Sevinç, ilçede yamaç paraşütü uçuşlarını düzenli olarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.