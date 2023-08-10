Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobil devrildi, 6 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alındı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedaviye alındı.
E.B. (31) yönetimindeki 10 RN 829 plakalı otomobil, Yukarısarıca-Kılıç-Yünlüce grup yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.B. (53), K.B. (27), H.Ç. (49), E.Ç. (26) ve Ö.A.Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel