Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar için tören düzenlendi
Akıncılar ilçesinde 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencileri için 'Kur'an-a Geçiş' töreni düzenlendi. Kaymakam Açıkbaş, çocukları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar için "Kur'an-a Geçiş" töreni gerçekleştirildi.
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumaya başlamaları dolayısıyla Akıncılar Merkez Kur'an Kursu'nda düzenlenen törene katıldı.
Açıkbaş, Kur'an okumayı öğrenen çocukları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Törende, veliler ile vatandaşlarda yer aldı.