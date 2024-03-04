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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar için tören düzenlendi

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Akıncılar ilçesinde 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencileri için 'Kur'an-a Geçiş' töreni düzenlendi. Kaymakam Açıkbaş, çocukları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar için "Kur'an-a Geçiş" töreni gerçekleştirildi.

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumaya başlamaları dolayısıyla Akıncılar Merkez Kur'an Kursu'nda düzenlenen törene katıldı.

Açıkbaş, Kur'an okumayı öğrenen çocukları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende, veliler ile vatandaşlarda yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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