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Sivas'ın Akıncılar İlçesinde İlk Kivi Hasadı Yapıldı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçi Durmuş Onay, bölgedeki olumsuz eleştirilere rağmen kivi fidanı dikerek başarıyla hasadını gerçekleştirdi. Kiviler, ilçe pazarında satışa sunuldu.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen kiviler pazarda satışa sunuldu.

Sivas'a 145 kilometre uzaklıkta olan 1051 rakımlı Akıncılar ilçesinde çiftçi Durmuş Onay, çevresindekilerin "yetişmez" eleştirilerine rağmen bahçesine kivi fidanı dikti.

Onay, ilk kez hasadını yaptığı kivileri ilçe pazarında satışa sundu.

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç semt pazarında bir süre görüştüğü Onay'ı tebrik etti.

Sevinç, ilçenin topraklarının bereketli olduğunu söyleyerek, "Kavun diyarı olarak bilinen Akıncılar'da kivi yetiştiren çiftçimizi canı gönülden kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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