Sivas İl Koordinasyon Kurulu, 405 projeyi ve 138 milyar TL'yi değerlendirdi

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Sivas'ta İl Koordinasyon Kurulu, 2026 yılının son toplantısını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Şimşek, Sivas'ta devam eden yatırımları değerlendirdiklerini, aksayan veya kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususları ele aldıklarını belirtti.

Sivas'ta genel ve özel bütçeli kuruluşlar, üniversiteler, İl Özel İdaresi ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 405 proje bulunduğunu aktaran Şimşek, "Toplam 405 projenin 54'ünün inşaatı tamamlanmıştır. Projelerin 283'ünde inşaat/uygulama, 31'inde ihale, 36'sında etüt-proje aşaması devam etmekte, 1 proje ise tasfiye aşamasındadır. Yürütülmekte olan 405 projenin toplam bedeli 138 milyar liradır." ifadesini kullandı.

Yatırımlar açısından verimli bir yaz dönemi geçirdiklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ulaştırma alanında da şehrimiz ve bölgemiz için büyük önem taşıyan Çamlıbel Tüneli ve bağlantı yolları, Nuri Demirağ Havalimanı yeni pist projesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Hastanesi bağlantı yolları gibi projelerde çalışmalar devam etmektedir. İlimizin tarihi mirasını ihya etmek amacıyla Buruciye Medresesi, Merkez Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese ve Paşa Cami'nde başlattığımız restorasyon ve bakım çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Şehrimizin önemli değerlerinden Ziyabey Kütüphanesi'nin restorasyonu için de gerekli çalışmalara başlanmıştır."

Şimşek'in konuşmasının ardından, başta yatırımcı kurumların temsilcileri olmak üzere kurul üyeleri söz alarak sorumluluk alanlarında devam eden yatırımların son durumu, gerçekleşme oranları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA