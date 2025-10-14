Sivas Hafik'te Genel Tarım Sayımı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen Genel Tarım Sayımı ile Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) hakkında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mustafa-Fatma Ayan Camisi Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanı Hamza Uğur, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli veteriner hekim Soner Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda, Genel Tarım Sayımı ile kayıt dışı olarak ekilen arazinin tespit edilmesinin ve arazilerin daha verimli kullanılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Toplantı sonrasında muhtarlara, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer almayan arazilerin listelendiği Genel Tarım Sayımı Tarım Arazisi Tespit Formu dağıtıldı.

Toplantıya, Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Hafik İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Derya Hazırcı ve muhtarlar katıldı.