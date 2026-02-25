Haberler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile üniversitenin spor tesisleri, lisanslı sporcular ve antrenörler tarafından kullanılabilecek. Protokol, gençlerin sporla buluşmasını ve kültürel etkinliklerin desteklenmesini hedefliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, spor tesislerinin ortak kullanımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, üniversite bünyesinde bulunan spor tesislerinden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı lisanslı sporcular ve antrenörler faydalanabilecek. Ayrıca söz konusu tesisler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek.

Protokol doğrultusunda spor tesisleri, spor federasyonlarının düzenleyeceği grup müsabakaları, yarı final karşılaşmaları ve Türkiye şampiyonaları için de tahsis edilebilecek. İhtiyaç duyulması halinde sportif faaliyetlerin yanı sıra kültürel ve sanatsal organizasyonlar kapsamında da hem üniversiteye hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesisler karşılıklı olarak kullanılabilecek.

Gerçekleştirilen işbirliği ile sporun tabana yayılması, gençlerin sporla daha fazla buluşması, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi, üniversite ile şehir arasındaki bağın güçlendirilmesi ve Sivas'ın ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha etkin bir konuma gelmesi hedefleniyor.

Vali Şimşek, protokolün şehre hayırlı olmasını diledi.

