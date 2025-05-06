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Sivas Çamlıgöze ve Koyulhisar Hes'lerin İşletme Hakkı 2,16 Milyar TL'ye Devredildi

Sivas Çamlıgöze ve Koyulhisar Hes'lerin İşletme Hakkı 2,16 Milyar TL'ye Devredildi
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Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) ait olup özelleştirme kapsam ve programında olan Çamlıgöze ve Koyulhisar Hidroelektrik Santralleri ile bu santrallerin kullandığı taşınmazların işletme hakkı, 2 milyar 160 milyon lira bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredildi.

Haber: Düzgün Barış Deniz

(ANKARA) - Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) ait olup özelleştirme kapsam ve programında olan Çamlıgöze ve Koyulhisar Hidroelektrik Santralleri ile bu santrallerin kullandığı taşınmazların işletme hakkı, 2 milyar 160 milyon lira bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda, iki santralin bir bütün olarak "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, ihale şartnamesi kapsamında işletme hakkının en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık'a verilmesi uygun bulunurken, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatın idare lehine irat kaydedileceği ve ihalenin iptal edileceği belirtildi. Söz konusu karar doğrultusunda işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs 2025 tarihinde onaylanan karar, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ile ilgili kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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