Sivas Akıncılar'da Şeffaf Belediyecilik Toplantısı
Belediye Başkanı Murat Sevinç, Akıncılar ilçesinde düzenlenen toplantıda 2024 yılına ilişkin çalışmaları ve 2025 projelerini vatandaşlarla paylaştı. Başkan Sevinç, bu tür toplantıların her ay yapılacağını duyurdu.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçedeki bir kıraathanede düzenlenen toplantıya, belediye meclisi ve encümen üyeleri ile belediye birim amirleri de katıldı.
Sevinç, toplantıda belediyenin 2024 yılında yaptığı işler ve 2025 yılında yapacağı projeler, yatırımlar ile belediyenin mali bütçesi hakkında bilgi verdi.
Şeffaf belediyecilik anlayışıyla her ay bu toplantının yapılacağını belirten Sevinç, katılımcılara teşekkür etti.