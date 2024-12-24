Sivas Akıncılar'da Şeffaf Belediyecilik Toplantısı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir kıraathanede düzenlenen toplantıya, belediye meclisi ve encümen üyeleri ile belediye birim amirleri de katıldı.

Sevinç, toplantıda belediyenin 2024 yılında yaptığı işler ve 2025 yılında yapacağı projeler, yatırımlar ile belediyenin mali bütçesi hakkında bilgi verdi.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla her ay bu toplantının yapılacağını belirten Sevinç, katılımcılara teşekkür etti.