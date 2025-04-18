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Şişli Belediyesi'nden Burs ve Abonman Desteği Açıklaması

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Şişli Belediyesi, burs ve abonman desteği ile ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Belediyenin harcamalarında bu desteğin yer almadığını ve son dönemde bir karar alınmadığını açıkladı.

Şişli Belediyesi, belediye harcamalarında burs ve abonman desteğinin yer almadığını, son dönem belediye meclis ve encümende de bu desteğin yapılması yönünde bir karar alınmadığının görüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye tarafından sağlanan öğrenci bursları ve abonman desteğinin bu ay yatırılmadığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Şişli Belediyesi harcamalarında bahsedilen burs ve abonman desteğinin yer almadığı aktarılan açıklamada, "Son dönem belediye meclis ve encümen kararları da incelendiğinde öğrenci bursu ve abonman desteği yapılması yönünde bir karar alınmadığı görülmüştür. Ayrıca Şişli Belediyesi bu amaçla bağış da kabul etmemiştir. Belediyemizle ilgili olmayan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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