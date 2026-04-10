Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şırnak ve Kocaeli'deki operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Şırnak ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şırnak ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri ile Kocaeli'de belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 2 pompalı tüfek, 55 kartuş, çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
