Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatında incelemeler yapıldı
Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Tünelin bitirilmesiyle yol güzergahı ve yolculuk süresi kısalacak.
Şırnak Valisi Cevdet Atay, yapımı süren Şırnak- Van kara yolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Atay, İl Emniyet Müdürü Cemal Daman ile yapımı devam eden Şırnak- Van kara yolu tünel inşaatında yüklenici firma yetkilileriyle görüştü, tünelinin son durumuna ilişkin bilgi aldı.
Şırnak'ı Van'a bağlayacak tünelin bitirilmesiyle mevcut 390 kilometrelik yol güzergahı, 190 kilometreye ve 6 saatlik yolculuk süresinin de 2,5 saate indirilmesi hedefleniyor.