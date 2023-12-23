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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi'deki tekstil kentte incelemelerde bulundu

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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesinde kurulum aşaması devam eden tekstil kentte incelemelerde bulundu. Vali Atay beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile tekstil kentteki atölyeyi ziyaret etti. Ziyarette, Vali Atay ve beraberindekilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesinde kurulum aşaması devam eden tekstil kentte incelemelerde bulundu.

Vali Atay beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile tekstil kentteki atölyeyi ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Atay ve beraberindekilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Valiliği Murat Bulut Jandarma Politika Ekonomi Güncel Haberler

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