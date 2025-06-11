Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 95 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yıldırımın isabet ettiği sürüde 95 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti. Olayın ardından köylülerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yıldırım isabet eden 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Boyuncuk köyünde hayvan otlatan Abdulhakim Öner, aniden bastıran yağış sonrası köye dönmeye karar verdi.

Köye yakın bölgeye düşen yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çobanın zarar görmediği olay sonrası ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köye gelerek zarar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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