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Uludere Belediyesi Meydan Yaylası yolunda çalışma yürütüyor

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Şırnak Uludere Belediyesi, Meydan Yaylası ve çevresindeki mera alanlarında ulaşımı kolaylaştırmak için yol açma ve genişletme çalışmaları başlattı. Çalışmalarla tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaylalara güvenli erişimi hedefleniyor.

Şırnak'ta Uludere Belediyesi tarafından Meydan Yaylası ve çevresindeki mera alanlarında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol açma ve genişletme çalışmaları yürütülüyor.

Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların yayla ve mera alanlarına daha güvenli ve rahat ulaşabilmesi hedefleniyor.

Özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan yayla yollarında sürdürülen çalışmalarla bölgedeki üreticilere kolaylık sağlanacak.

Kaynak: AA / Ayhan Babat
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