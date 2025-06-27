Şırnak'ta 'Osmanlı Devleti'nde Gelir Dağılımı' Programı Düzenlendi

Şırnak'ta 'Osmanlı Devleti'nde Gelir Dağılımı' Programı Düzenlendi
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Şırnak Üniversitesinin ev sahipliğinde YÖK işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Osmanlı'daki gelir dağılımı hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar, bilimin halkla buluşmasının önemine değindiler.

Şırnak'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) işbirliğiyle " Osmanlı Devleti'nde Gelir Dağılımı" programı düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hüseyni, YÖK'ün ülke genelinde "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında organize edilen ve bir otelde düzenlenen programda katılımcılara, Osmanlı devletinde gelir dağılımını anlattı.

Hüseyni, gazetecilere, "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında akademisyenlerin halkla buluştuğunu söyledi.

Bu etkinlikte gelir dağılımı ve ülke ekonomisinin önemine değindiklerini ifade eden Hüseyni, şunları kaydetti:

"Bu programın farklı ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Sürekli sınıfta ders anlatmak ya da herhangi bir bilimsel toplantıda, sempozyumda, panelde konuşmacı olmanın verdiği bir haz var ama diğer tarafta toplumda insanlara oturup bir sohbet ortamında bilim konuşmanın çok önemli bir husus olduğunu söyleyebilirim. Aslında bilimin temellerinin de böyle atıldığını söyleyebiliriz çünkü bilim, felsefe 18. ve 19. asırda kahvelerde konuşma kültürüyle yapılmıştır. Yani insanlar kahvede oturarak bilimi tartışmışlardır, felsefe yapmışlardır. Bu anlamda bu etkinliğin onu anımsattığını, güzel bir konsept oluşturduğunu söyleyebilirim."

Etkinliğe katılan Leyla Ediş de bilimin toplumlar arasında aktarılan, uzun, süreli, sürdürülebilir ve değişime her zaman açık olan bir kavram olduğunu belirtti.

Ediş,"Bilim kendiliğinden toplumlara akmaz bunlar işte akademiler, üniversiteler ya da bunu topluma ileten politik vizyonlardır. Bizi bilimle buluşturan, bilimin toplumla buluşturmasına kıymetini çok değerli akademisyenlerden dinlemek çok verimli oldu, hem de bizi mutlu etti." dedi.

Etkinliğe akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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