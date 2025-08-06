Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 43 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 5,60 gram metamfetamin, 3,30 esrar, 1 bong, gümrük kaçağı 9 bin 605 paket sigara, 667 elektronik sigara, 276 cep telefonu, 110 elektronik sigara tütünü, 1492 litre akaryakıt, 3 tabanca, uzun namlulu silah, 158 fişek, 12 şarjör, 60 silah parçası ve 136 muhtelif eşya ele geçirildi.

Operasyonlarda, 43 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.