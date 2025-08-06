Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 43 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, terörün finans kaynaklarıyla mücadele kapsamında 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 5,60 gram metamfetamin, 3,30 esrar, 1 bong, gümrük kaçağı 9 bin 605 paket sigara, 667 elektronik sigara, 276 cep telefonu, 110 elektronik sigara tütünü, 1492 litre akaryakıt, 3 tabanca, uzun namlulu silah, 158 fişek, 12 şarjör, 60 silah parçası ve 136 muhtelif eşya ele geçirildi.

Operasyonlarda, 43 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Sadık köpeği ünlü sanatçı sahiplendi! Verdiği Kürtçe isim dikkat çekiyor

Sadık köpeği ünlü sanatçı sahiplendi! Verdiği Kürtçe isim dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!

Araç sahipleri dikkat! Bu gece pompaya yansıyacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.